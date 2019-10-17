Российский депутат поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия - Азербайджан, депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев поздравил с Днем независимости Азербайджана президента Ильхама Алиева и направил в его адрес правительственную телеграмму, сообщает haqqin.az.

«Глубокоуважаемый господин президент! Позвольте сердечно поздравить Вас и весь братский азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости! Благодаря Вашему яркому дипломатическому таланту и политической мудрости Азербайджан сегодня является несомненным лидером, центром притяжения сил в регионе, планомерно растет его международное влияние” – говорится в тексте поздравления.

Дмитрий Савельев отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений, который «неизменно базируется на взаимном уважении и добрососедской поддержке».

«От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и благополучия, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания!», - говорится в телеграмме.