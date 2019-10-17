Лукашенко: "Из ЕАЭС уходить не будем... будем бороться"

В ЕАЭС пока не удалось преодолеть многие барьеры на пути торгового и экономического сотрудничества между странами, входящими в союз. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече в Академии управления при президенте Беларуси.

Есть "масса противоречий, которые находятся за кадром", отметил Лукашенко. "Барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС", так и не преодолены, указал он.

Однако "из ЕАЭС уходить не будем", "бороться будем", заявил глава государства.

"Никуда от этого не денешься", - цитирует его БелТА.