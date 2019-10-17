Впервые среди «Евроталантов» 11-летний азербайджанец

Проект «Евроталанты» рассчитан на поиск юных талантливых мастеров пинг-понга. Для детей не старше 13 лет на протяжении года организовываются учебно-тренировочные сборы, на которых они имеют возможность проявить себя. Лучшие из лучших получили право выступить на турнире «Евроталанты U-13». Всего набралось 37 спортсменов из 14 европейских стран, в число которых был включен и Адиль Ахмедзаде.

Решающий турнир прошел в Словении. Адиль был самым младшим среди участников и, тем не менее, смог попасть в десятку лучших, заняв итоговое 7-е место. Он победил соперников из Австрии, Англии, Чехии и Румынии.

16 лучших теннисистов по итогам турнира в следующем году получат специальную поддержку от ETTU.

Отметим, что это был первый случай, когда азербайджанский теннисист попал в список «Евроталантов».