Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа

Анкара хотела бы достичь с Москвой договоренностей по выводу курдских формирований из сирийского города Манбидж. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, Турция хочет добиться с Россией разумного соглашения. Эрдоган отметил, что если террористы Рабочей партией Курдистана будут вычищены с территорий, которые контролирует сирийский режим, и Манбидж окажется под контролем властей Сирии, то у Анкары не будет причины для беспокойства.

Эрдоган планирует обсудить этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 22 октября в Сочи.