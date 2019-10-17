Правительство проигрывает наркомафии Эль Чапо сидит, но дело его живет и стреляет
Стычка Национальной гвардии с отрядами наркомафии в мексиканском городе Кульякан показала, кто настоящий хозяин в стране. И это не государственная власть.
В четверг во время патрулирования улиц одного из самых больших городов Мексики, центра штата Синалоа, был обстрелян отряд Национальной гвардии – военизированной полиции. Около тридцати гвардейцев определили дом, из которого по ним был открыт огонь, и взяли его штурмом. Среди захваченных оказался и Овидио Гузман Лопес – младший сын знаменитого главаря наркомафии Хоакина Гузмана по прозвищу Эль Чапо - Коротышка. Папа нынче отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме, а остатками его картеля заправляют его сыновья – «эль чапитос». Казалось бы, взять с поличным, при нападении на представителей власти, одного из самых опасных преступников Мексики – огромная удача. Но как бы не так.
В короткое время к дому, где был захвачен Овидио Гузман Лопес, стали подтягиваться машины с людьми в масках и бронежилетах, вооруженных автоматами и даже крупнокалиберными пулеметами, установленными на джипах. В городе запылали автомобили, члены банды стали сооружать баррикады, всюду была слышна стрельба.
Как потом объяснил министр безопасности, количество осаждавших сильно превышало число осажденных, и с целью сбережения жизней сотрудников военизированной полиции всех задержанных, включая руководителей наркокартеля, выпустили на свободу.
Это не первый раз, когда картель Синалоа откровенно унижает правоохранительные органы. В 2015 году Эль Чапо сбежал из особо охраняемой мексиканской тюрьмы. Под его камерой был обнаружен полуторакилометровый тоннель, соорудить который без помощи сотрудников тюрьмы было нереально. Когда спустя год Гузмана-старшего поймали, больше не стали рисковать, оставляя коррумпированной и запуганной Мексике, и отдали его американцам, так надежнее.
Возмущение мексиканцев нынешний случай вызвал не только проявленной беспомощностью властей, но и серьезными подозрениями, что Овидио оказался на свободе вовсе не потому, что руководство страны не стало рисковать жизнями полицейских и побоялось хаоса в Кульякане, а потому что просто полюбовно договорилось с наркомафией, как договаривалась не раз. Ситуация бросает вызов президенту Обрадору, который избрался в прошлом году с обещаниями искоренить наркомафию в стране новыми подходами.
Президент уже заявил о том, что собирает специальное совещание, посвященное произошедшему в Кульякане, но пока даже сложно представить, как ему удастся доказать, что в штате Синалоа власть принадлежит государству, а не картелю с таким же названием.
Местный картель, при Эль Чапо занимавший одну из главных позиций, после потери лидера испытал несколько попыток отжать бизнес у сыновей Гузмана. Но Иван Арчивальдо Гузман Салазар и Овидио Гузман Лопес отбились сначала от Исмаэля Замбады по кличке «Майя», который когда-то стоял у основания картеля. Другим врагом Синалоа является картель из штата Халиско «Новое поколение». Его бойцы в понедельник уничтожили в засаде 14 полицейских.
Пока мексиканское государство проигрывает бандам по всем статьям. Те могут предложить безработной молодежи пусть опасную и часто короткую, но сытую и героизированную карьеру в своих рядах. Устранение социальных причин массового бандитизма, которое обещал Обрадор, требует большого времени и колоссальных средств, которых у Мексики нет. А раз так – Эль Чапо побеждает даже сидя в американской тюрьме.