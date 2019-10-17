Леонид Швец, автор haqqin.az 16:49

Стычка Национальной гвардии с отрядами наркомафии в мексиканском городе Кульякан показала, кто настоящий хозяин в стране. И это не государственная власть. В четверг во время патрулирования улиц одного из самых больших городов Мексики, центра штата Синалоа, был обстрелян отряд Национальной гвардии – военизированной полиции. Около тридцати гвардейцев определили дом, из которого по ним был открыт огонь, и взяли его штурмом. Среди захваченных оказался и Овидио Гузман Лопес – младший сын знаменитого главаря наркомафии Хоакина Гузмана по прозвищу Эль Чапо - Коротышка. Папа нынче отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме, а остатками его картеля заправляют его сыновья – «эль чапитос». Казалось бы, взять с поличным, при нападении на представителей власти, одного из самых опасных преступников Мексики – огромная удача. Но как бы не так.

В короткое время к дому, где был захвачен Овидио Гузман Лопес, стали подтягиваться машины с людьми в масках и бронежилетах, вооруженных автоматами и даже крупнокалиберными пулеметами, установленными на джипах. В городе запылали автомобили, члены банды стали сооружать баррикады, всюду была слышна стрельба. Как потом объяснил министр безопасности, количество осаждавших сильно превышало число осажденных, и с целью сбережения жизней сотрудников военизированной полиции всех задержанных, включая руководителей наркокартеля, выпустили на свободу. Это не первый раз, когда картель Синалоа откровенно унижает правоохранительные органы. В 2015 году Эль Чапо сбежал из особо охраняемой мексиканской тюрьмы. Под его камерой был обнаружен полуторакилометровый тоннель, соорудить который без помощи сотрудников тюрьмы было нереально. Когда спустя год Гузмана-старшего поймали, больше не стали рисковать, оставляя коррумпированной и запуганной Мексике, и отдали его американцам, так надежнее. Возмущение мексиканцев нынешний случай вызвал не только проявленной беспомощностью властей, но и серьезными подозрениями, что Овидио оказался на свободе вовсе не потому, что руководство страны не стало рисковать жизнями полицейских и побоялось хаоса в Кульякане, а потому что просто полюбовно договорилось с наркомафией, как договаривалась не раз. Ситуация бросает вызов президенту Обрадору, который избрался в прошлом году с обещаниями искоренить наркомафию в стране новыми подходами.