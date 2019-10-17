Эрдоган об оскорбительном письме Трампа: «Я этого не забуду»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа «не имеющее ничего общего с вежливостью» письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, передает РИА Новости.

Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо Эрдогану с призывом «не валять дурака и не подводить весь мир» военной операцией в САР.

«Конечно, мы не забыли письмо Трампа, которое не имеет ничего общего с вежливостью. Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня. Мы не придаем этому приоритета. Однако когда придет время, будет сделано то, что нужно», - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.