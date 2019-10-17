Лукашенко: Россия тормозит интеграционные процессы в ЕАЭС

Россия тормозит процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«ЕАЭС формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений», — добавил Лукашенко.

Он пояснил, что со стороны Москвы стали появляться «определенные сдерживающие меры», например, по отношению к белорусским продуктам питания.

Лукашенко отметил также, что у Белоруссии возникают сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества. «С боем приходится отвоевывать. Конкуренты…», — указал Лукашенко и добавил, именно поэтому Белоруссия пошла на сотрудничество с КНР при создании новых образцов вооружения в ракетостроении. Также, по его словам, есть интерес во взаимодействии со стороны Украины.