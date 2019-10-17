Путин – создатель королей итоги с haqqin.az, наша аналитика
Кремль празднует огромную пропагандистскую победу. Итоги поездки президента Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты превзошли самые оптимистические ожидания.
"Визит в Саудовскую Аравию свидетельствует о растущем влиянии Путина на Ближнем Востоке", - пишет Рейтер. А некоторые известные в Европе издания - редкий случай - дают, на мой взгляд, непропорционально высокую оценку. "Путин прибыл в Саудовскую Аравию как "создатель королей" на Ближнем Востоке", - под таким заголовком вышел материал о визите в британской The Independent.
Чтобы оценить значимость этого визита, который и в Москве, и в Эр-Рияде, и в Абу-Даби назвали "историческим", следует обратиться к прошлому. Это был второй в истории отношений между Москвой и Эр-Риядом визит российского лидера в саудовское королевство.
Первый в 2007 году совершил также Владимир Путин. После этого контакты поддерживались, однако ответной поездки короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда пришлось ждать десять лет — он побывал в Москве лишь осенью 2017 года.
В 1926 году СССР стал первой страной, признавшей независимое саудовское государство. Но с 1930-х до 1990-х отношения практически были заморожены. А в период советского вторжения в Афганистан Россия и королевство стали настоящими врагами: Эр-Рияд оказывал весомую финансовую и военную помощь афганским моджахедам.
Тем более показательным стал поистине королевский прием, оказанный сейчас Путину в Эр-Рияде - с пальбой из пушек, кавалерийским эскортом и угощением за несколько сотен тысяч долларов. Даже из одного зала в другой Путина вместе с королем Салманом возили на электромобиле.
Разумеется, не обошлось без помпезной раздачи подарков. Королю Путин вручил знаменитого камчатского сокола-кречета, а крон-принцу – фигурку из кости мамонта.
Путину помогает… Трамп
Западные дипломаты, нефтяные трейдеры и журналисты привыкли к тому, что все важные решения на мировом уровне по Ближнему Востоку принимаются в Вашингтоне. Но сейчас ситуация начала меняться. И надо сказать, довольно резко. Разумеется, говорить о том, что Россия заменила США в качестве доминирующего иностранного игрока на Ближнем Востоке, не приходится, и в ближайшие годы вряд ли придется.
Поддержка Россией в той или иной форме усилий армии Асада вдоль границы с Турцией позволяет надеяться на то, что в Сирии сохранится, пусть призрачный, статус-кво. Но в случае неблагоприятного развития ситуация, поддерживаемая Россией, армия Асада может вступить в жесткое противоборство с турками.
Будет ли это означать, что России придется воевать с Турцией? О таком "ночном кошмаре" в Кремле сейчас никто и думать не хочет. Но Ближний Восток - слишком опасное место на земле. И оно становится еще более опасным из-за непредсказуемости некоторых мировых лидеров.
Например, сейчас Путину, не желая делать того, всемерно помогает Дональд Трамп. Администрация Трампа не успевает за ходом событий, пытается выработать свою политическую линию на ходу и в результате все больше запутывается сама и запутывает весь мир. Российская дипломатия при этом действует как пострел, который везде поспел.
Аналитики во всем мире ломают голову, что заставило Трампа сначала заявить о выводе американских солдат из Сирии и таким образом предоставить турецкому лидеру Эрдогану возможность вторгнуться в эту страну, с тем чтобы искоренить там присутствие курдских террористов, а затем обрушить на Анкару экономические санкции. А только что Трамп неизвестно с какого перепугу обрушил свой гнев на сирийских курдов, которые в течение всей антитеррористической кампании были ключевым союзником США. Он сказал, что ПКК даже хуже, чем ИГИЛ.
Может быть, никто в мире не может понять "колоссальную и несравненную мудрость" Трампа (так он определил недавно свой интеллектуальный потенциал). Но даже ближайшие помощники Трампа признают, что США попали в "дьявольскую ловушку" в Сирии, предав и еще более ухудшив отношения с Турцией, страной - членом НАТО.
Какие дивиденды получил при этом Путин? Россия сейчас получает роль некого универсального посредника, своего рода "политического брокера", которую не может сыграть ни США с совершенно непрогнозируемым Трампом, ни державы, соперничающие в регионе - Саудовская Аравия, Иран Израиль и Турция. Стратегические ошибки Трампа значительно ударили по престижу Америки как рационального политического игрока и в то же время повысили престиж России в регионе.
Российские СМИ говорят об этом как о "неожиданном выигрыше Путина в лотерею". Как пишет российское информагентство РИА Новости, "рвется в лоскуты дискурс о дипломатической изоляции России. Истребители, которые расчерчивают небо над Абу-Даби в цвета российского флага, - зримый символ того, что никакой изоляции нет, а есть растущее влияние в одном из ключевых регионов планеты. Дополнительная соль на раны американскому самолюбию - это понимание того, что российского президента так встречают в столицах стран, которые считаются традиционными американскими союзниками. Получается нечто, что самым болезненным образом демонстрирует правоту недавнего заявления Эммануэля Макрона о конце западной гегемонии".
Кстати, во Франции многие считают, что Америка проиграла, а Россия выиграла в Сирии. "Полмиллиона человек погибли, больше десяти миллионов стали беженцами. Война затронула каждую семью и нанесла урон не только Сирии, но и западному миру с его идеалами и ценностями. А главным победителем вышла Россия Владимира Путина",- полагает бывший посол Франции в Дамаске Мишель Дюкло. Ныне специальный советник Института Монтеня, он посвятил войне недавно вышедшую книгу "Долгая сирийская ночь" (La longue nuit syrienne). Дюкло сказал, что "поражение Европы в Сирии очевидно. Европейцы почти не присутствуют в регионе, американцы мечтают уйти, Путин держит в руках будущее конфликта вместе с Эрдоганом, Нетаньяху и Ираном".
Иран как главный камень преткновения
Я намеренно опускаю экономический - прежде всего энергетический аспект поездки Путина, это особая тема. Главной, на мой взгляд, была политическая составляющая вояжа. Визит Путина в Эр-Рияд совпал по времени с объявлением Пентагона о направлении дополнительных сил из 3 тысяч военнослужащих и двух эскадр истребителей в Саудовскую Аравию.
Эти усилия, как считает Эр-Рияд, направлены на то, чтобы сдержать иранскую агрессию после атак на саудовские нефтяные объекты с применением ракет и беспилотников в сентябре нынешнего года.
Саудовская Аравия, США и другие западные страны возлагают ответственность за атаку на Иран. Москва защищает своего союзника по Сирии и призывает не торопиться с выводами. И хотя на переговорах в Эр Рияде и Абу Даби, Россия и страны региона не пришли к консенсусу в отношении Тегерана, российские эксперты не исключают, что Москва может взять на себя посреднические функции в урегулировании конфликта. Руководитель Центра ближневосточных исследований Института международной экономики и международных отношений (ИМЭМО) Ирина Звягельская, например, считает, что "в результате накалившейся обстановки возникает понимание, что противоборствующим сторонам нужно искать какие-то каналы обмена информацией, устанавливать контакты. Ведь неверные шаги или неправильные толкования заявлений способны привести к очень серьезным и негативным последствиям для региона».
Впрочем, эту в целом оптимистическую оценку не разделяют саудовские партнеры России. "В услугах посредников для налаживания отношений с Ираном в королевстве не нуждаются", - утверждает саудовский госминистр Адель аль-Джубейр.
По поводу сирийского вопроса Саудовская Аравия и Россия также стоят на разных позициях. Королевство с первых дней войны призывало Башара Асада уйти и активно поддерживало борющиеся с ним группировки. Тем не менее Россия, выступившая гарантом сохранения Асадом контроля над страной, смогла с 2015 года укрепить отношения не только с Дамаском, но и с другими региональными игроками, в том числе королевством.
Русские шагнули на самое опасное место на Земле
Однако многие российские эксперты предупреждают против излишней эйфории после удачной поездки Путина. Любая крупная ошибка в регионе, где порой терялся даже гений американской дипломатии Генри Киссинджер, может быть чрезвычайно опасной.
На минувшей неделе стало известно, что проправительственная сирийская армия заняла город Манбидж на границе с Турцией, который еще накануне находился под контролем союзников США и где располагались две американские военные базы. Именно в этом месте теперь находится линия соприкосновения турецких и сирийских войск, которую, как сообщается, уже начала патрулировать российская военная полиция, чтобы не допустить столкновений.
Этому предшествовал телефонный разговор начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Пентагоновские генералы сейчас делают все что от них зависит, чтобы преодолеть негативные для США последствия неразумных действий своего президента. Они, похоже, готовы предоставить России более активную роль в Сирии, чтобы избежать столкновения с Турцией.
В ближайшие дни Эрдоган посетит Москву. Однако этот визит состоится уже после переговоров с американцами – в Анкаре вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео уговорили Турцию остановить наступление на границе с Сирией.
Поддержка России в той или иной форме усилий армии Асада вдоль границы с Турцией очевидна. Но в случае неблагоприятного развития ситуация поддерживаемая Россией армия Асада может вступить в жесткое противоборство с турками. Будет ли это означать, что России придется воевать с Турцией? О таком "ночном кошмаре" в Кремле сейчас никто и думать не хочет. Но Ближний Восток - слишком опасное место на земле. И оно становится еще более опасным из-за непредсказуемости некоторых мировых лидеров.