Евгений Бай, автор haqqin.az 17:17

Кремль празднует огромную пропагандистскую победу. Итоги поездки президента Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты превзошли самые оптимистические ожидания.

"Визит в Саудовскую Аравию свидетельствует о растущем влиянии Путина на Ближнем Востоке", - пишет Рейтер. А некоторые известные в Европе издания - редкий случай - дают, на мой взгляд, непропорционально высокую оценку. "Путин прибыл в Саудовскую Аравию как "создатель королей" на Ближнем Востоке", - под таким заголовком вышел материал о визите в британской The Independent. Чтобы оценить значимость этого визита, который и в Москве, и в Эр-Рияде, и в Абу-Даби назвали "историческим", следует обратиться к прошлому. Это был второй в истории отношений между Москвой и Эр-Риядом визит российского лидера в саудовское королевство. Первый в 2007 году совершил также Владимир Путин. После этого контакты поддерживались, однако ответной поездки короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда пришлось ждать десять лет — он побывал в Москве лишь осенью 2017 года. В 1926 году СССР стал первой страной, признавшей независимое саудовское государство. Но с 1930-х до 1990-х отношения практически были заморожены. А в период советского вторжения в Афганистан Россия и королевство стали настоящими врагами: Эр-Рияд оказывал весомую финансовую и военную помощь афганским моджахедам. Тем более показательным стал поистине королевский прием, оказанный сейчас Путину в Эр-Рияде - с пальбой из пушек, кавалерийским эскортом и угощением за несколько сотен тысяч долларов. Даже из одного зала в другой Путина вместе с королем Салманом возили на электромобиле. Разумеется, не обошлось без помпезной раздачи подарков. Королю Путин вручил знаменитого камчатского сокола-кречета, а крон-принцу – фигурку из кости мамонта.

Путину помогает… Трамп Западные дипломаты, нефтяные трейдеры и журналисты привыкли к тому, что все важные решения на мировом уровне по Ближнему Востоку принимаются в Вашингтоне. Но сейчас ситуация начала меняться. И надо сказать, довольно резко. Разумеется, говорить о том, что Россия заменила США в качестве доминирующего иностранного игрока на Ближнем Востоке, не приходится, и в ближайшие годы вряд ли придется. Поддержка Россией в той или иной форме усилий армии Асада вдоль границы с Турцией позволяет надеяться на то, что в Сирии сохранится, пусть призрачный, статус-кво. Но в случае неблагоприятного развития ситуация, поддерживаемая Россией, армия Асада может вступить в жесткое противоборство с турками. Будет ли это означать, что России придется воевать с Турцией? О таком "ночном кошмаре" в Кремле сейчас никто и думать не хочет. Но Ближний Восток - слишком опасное место на земле. И оно становится еще более опасным из-за непредсказуемости некоторых мировых лидеров.

Например, сейчас Путину, не желая делать того, всемерно помогает Дональд Трамп. Администрация Трампа не успевает за ходом событий, пытается выработать свою политическую линию на ходу и в результате все больше запутывается сама и запутывает весь мир. Российская дипломатия при этом действует как пострел, который везде поспел. Аналитики во всем мире ломают голову, что заставило Трампа сначала заявить о выводе американских солдат из Сирии и таким образом предоставить турецкому лидеру Эрдогану возможность вторгнуться в эту страну, с тем чтобы искоренить там присутствие курдских террористов, а затем обрушить на Анкару экономические санкции. А только что Трамп неизвестно с какого перепугу обрушил свой гнев на сирийских курдов, которые в течение всей антитеррористической кампании были ключевым союзником США. Он сказал, что ПКК даже хуже, чем ИГИЛ. Может быть, никто в мире не может понять "колоссальную и несравненную мудрость" Трампа (так он определил недавно свой интеллектуальный потенциал). Но даже ближайшие помощники Трампа признают, что США попали в "дьявольскую ловушку" в Сирии, предав и еще более ухудшив отношения с Турцией, страной - членом НАТО.

Какие дивиденды получил при этом Путин? Россия сейчас получает роль некого универсального посредника, своего рода "политического брокера", которую не может сыграть ни США с совершенно непрогнозируемым Трампом, ни державы, соперничающие в регионе - Саудовская Аравия, Иран Израиль и Турция. Стратегические ошибки Трампа значительно ударили по престижу Америки как рационального политического игрока и в то же время повысили престиж России в регионе. Российские СМИ говорят об этом как о "неожиданном выигрыше Путина в лотерею". Как пишет российское информагентство РИА Новости, "рвется в лоскуты дискурс о дипломатической изоляции России. Истребители, которые расчерчивают небо над Абу-Даби в цвета российского флага, - зримый символ того, что никакой изоляции нет, а есть растущее влияние в одном из ключевых регионов планеты. Дополнительная соль на раны американскому самолюбию - это понимание того, что российского президента так встречают в столицах стран, которые считаются традиционными американскими союзниками. Получается нечто, что самым болезненным образом демонстрирует правоту недавнего заявления Эммануэля Макрона о конце западной гегемонии". Кстати, во Франции многие считают, что Америка проиграла, а Россия выиграла в Сирии. "Полмиллиона человек погибли, больше десяти миллионов стали беженцами. Война затронула каждую семью и нанесла урон не только Сирии, но и западному миру с его идеалами и ценностями. А главным победителем вышла Россия Владимира Путина",- полагает бывший посол Франции в Дамаске Мишель Дюкло. Ныне специальный советник Института Монтеня, он посвятил войне недавно вышедшую книгу "Долгая сирийская ночь" (La longue nuit syrienne). Дюкло сказал, что "поражение Европы в Сирии очевидно. Европейцы почти не присутствуют в регионе, американцы мечтают уйти, Путин держит в руках будущее конфликта вместе с Эрдоганом, Нетаньяху и Ираном". Иран как главный камень преткновения Я намеренно опускаю экономический - прежде всего энергетический аспект поездки Путина, это особая тема. Главной, на мой взгляд, была политическая составляющая вояжа. Визит Путина в Эр-Рияд совпал по времени с объявлением Пентагона о направлении дополнительных сил из 3 тысяч военнослужащих и двух эскадр истребителей в Саудовскую Аравию. Эти усилия, как считает Эр-Рияд, направлены на то, чтобы сдержать иранскую агрессию после атак на саудовские нефтяные объекты с применением ракет и беспилотников в сентябре нынешнего года. Саудовская Аравия, США и другие западные страны возлагают ответственность за атаку на Иран. Москва защищает своего союзника по Сирии и призывает не торопиться с выводами. И хотя на переговорах в Эр Рияде и Абу Даби, Россия и страны региона не пришли к консенсусу в отношении Тегерана, российские эксперты не исключают, что Москва может взять на себя посреднические функции в урегулировании конфликта. Руководитель Центра ближневосточных исследований Института международной экономики и международных отношений (ИМЭМО) Ирина Звягельская, например, считает, что "в результате накалившейся обстановки возникает понимание, что противоборствующим сторонам нужно искать какие-то каналы обмена информацией, устанавливать контакты. Ведь неверные шаги или неправильные толкования заявлений способны привести к очень серьезным и негативным последствиям для региона». Впрочем, эту в целом оптимистическую оценку не разделяют саудовские партнеры России. "В услугах посредников для налаживания отношений с Ираном в королевстве не нуждаются", - утверждает саудовский госминистр Адель аль-Джубейр. По поводу сирийского вопроса Саудовская Аравия и Россия также стоят на разных позициях. Королевство с первых дней войны призывало Башара Асада уйти и активно поддерживало борющиеся с ним группировки. Тем не менее Россия, выступившая гарантом сохранения Асадом контроля над страной, смогла с 2015 года укрепить отношения не только с Дамаском, но и с другими региональными игроками, в том числе королевством.