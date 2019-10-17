Евросоюз не определился с санкциями против Турции

Страны Евросоюза не договорились о совместных санкциях против Турции из-за ее операции на территории Сирии. Об этом со ссылкой на заявление будущего главы Евросовета, премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, сообщает радиостанция RTBF.be.

«По ряду причин на данный момент никак невозможно продвигаться далее в этом вопросе», — приводит издание его слова. Мишель подчеркнул, что 27 стран ЕС остаются едины в своем осуждении Анкары и «настроены защищать европейские интересы, усиливая общеевропейское единогласие».