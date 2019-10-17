В Азербайджане появятся еще 50 школ модульного типа

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 50 школьных зданий модульного типа. Из них 20 уже возведены, а 30 находятся на стадии строительства, сообщает пресс-служба Минобразования.

Напомним, что в 2017 году было сдано в эксплуатацию 106 таких зданий, а в 2018 году - 137. Преимущества школьных зданий модульного типа состоят в том, что они могут быть установлены на любом рельефе в течение короткого времени, легко транспортироваться и уменьшаться или увеличиваться в зависимости от количества классных комнат.

Отметим, что по инициативе президента Ильхама Алиева для строительства в отдаленных селах новых школ вместо аварийных и с малым контингентом учащихся с 2017 года применяется практика строительства школьных зданий модульного типа.