Вован и Лексус напугали губернатора Аляски российской угрозой

Вован и Лексус представились экс-премьером Украины Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым.

Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору Аляски Майку Данливи и напугали его «российской угрозой». Запись их разговора есть на YouTube-канале Vovan222prank.

От имени известных политиков они стали рассказывать губернатору, что в России «постоянно говорят» о возвращении Аляски в состав государства. Также пранкеры предупредили Данливи о «российской угрозе».

В ответ на это губернатор Аляски сказал, что знает об угрозе со стороны России и следит за ней.

Далее Вован и Лексус поведали, что Россия якобы готовит референдум о признании Аляски территорией государства и вести его будет телеведущая Ксения Собчак.

«Спасибо за информацию, мы передадим спецслужбам в Вашингтоне», — обещал Данливи.