Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:11

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали решение Совета ЕС о санкциях в отношении Турции. Как говорится, взыграло ретивое у Брюсселя, подгорело из-за Анкары - и подгоняемая еврокомиссарами понеслась по кочкам кампания всеевропейского осуждения «морального облика» Турции, ее действий в Сирии и лично президента Эрдогана. Ведь хотя для публики все объясняется «незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра» - ни для кого не секрет, что истинная причина сокрыта в «Источнике мира», в действиях «этих турецких варваров» на севере Сирии.

Саммит только начался, а уже появилось заявление, в котором говорится, что ЕС осуждает односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии, вызывающие неприемлемые страдания людей (?), подрывающие борьбу с ИГИЛ (?) и сильно угрожающие европейской безопасности (?)». Ну а дальше - призывы, больше напоминающие завуалированные угрозы: «Европейский совет вновь призывает Турцию прекратить свои военные действия, отозвать свои силы и придерживаться международного гуманитарного права. После выводов Совета ЕС от 14 октября 2019 года он напоминает, что государства-члены решили прекратить лицензирование экспорта оружия в Турцию». И вот что выглядит странным. 27-ми лидерам государств-членов Евросоюза предстоит принять на начавшемся вчера, 17 октября саммите важнейшие решения, которые определят политику ЕС и облик Европы на ближайшие пять лет. Требующий немедленных действий Brexit, глобальные изменения климата, переговоры о вхождении Албании и Республики Северная Македония, и, конечно же, бюджет ЕС на предстоящую пятилетку - все это остро, актуально и, что важнее, насущно для каждого европейца. Но именно Турция вдруг стала «hot potato», «горячей картофелиной» саммита, по меткому выражению известной журналистки Арианы Ферентино. Согласен, восточносредиземноморский узел и все, связанное с разработкой нефтяного месторождения «Афродита» у берегов Кипра - тема действительно серьезная и острая. Но - в первую очередь для Греции и греков-киприотов, скажем так - не первых игроков европейского оркестра. Действительно, новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вполне может потребовать специального обсуждения «турецкой агрессии в Эгейском море и вокруг Кипра». Но не в этом суть легкой антитурецкой истерии, витающей сегодня в кулуарах саммита.

Его участникам прекрасно известно о сделке Эрдоган-Пенс и о настроениях в Вашингтоне в отношении Анкары - есть шанс приостановить турецкий военный каток в северной Сирии, добиться компромисса, умудрившись при этом «сохранить лицо» всем причастным. Дело это тонкое, деликатное, не терпящее резких жестов и громких слов - их и без того там сейчас хватает. Все это в Брюсселе прекрасно понимают. Однако спустить Эрдогану его недавние слова о том, что «если вы [Евросоюз - Д.Р.] попытаетесь охарактеризовать нашу операцию как «попытку оккупации», мы откроем наши границы и отправим 3,6 миллиона беженцев в Европу» - не намерены. Голый и безо всяких эмоций расчет - даже не военный успех, а просто благополучное разрешение для Анкары кризиса в северной Сирии, с созданием зоны безопасности, частичным разгромом курдских террористов и другими вполне очевидными последствиями - вручает Анкаре еще один комплект ключей от Ближнего Востока. Причем в этой связке есть, помимо прочих, один, совсем как у Буратино, хитрый ключик для потайной двери - от прохода для беженцев из Ближнего Востока в европейскую «землю обетованную».