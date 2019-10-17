Азербайджан резко увеличил расходы на оборону

Расходы на оборону, обеспечение национальной безопасности, содержание судебных и правоохранительных органов Азербайджана, предусмотренные в госбюджете на 2020 год, составят 5 млрд 826,7 млн манатов, что на 22,5% больше показателя за 2019 год, сообщили в Министерстве финансов, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Удельный вес расходов на оборону, обеспечение национальной безопасности, содержание судебных и правоохранительных органов Азербайджана в госбюджете на 2020 год составит 21,6%. В целом расходы по этим статьям составят 5 млрд 826,7 млн манатов (более $3,4 млрд по текущему курсу) при росте на 22,5%», - отмечается в бюджетных материалах Минфина.

В том числе бюджетные расходы на оборону и на укрепление национальной безопасности Азербайджана на 2020 год составят 3 млрд 853,6 млн манатов ($2 млрд 266,8 млн по текущему курсу), что на 20,9% больше показателя за 2019 год.

Еще 1 млрд 973,1 млн манатов, или $1,16 млрд (рост на 25,8%), планируется в следующем году направить на содержание судебных, правоохранительных органов и прокуратуры.