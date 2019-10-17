В Азербайджане завершается создание электронной базы земель
В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 7 марта 2016 года продолжается реализация одного из крупнейших проектов в сфере управления недвижимости – проект по электронному кадастровому учету земель, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета по вопросам имущества.
Основной целью проекта является обеспечение учета земель вне зависимости от формы их собственности и назначения (за исключением оккупированных территорий) и создание информационной системы электронного кадастрового учета земель на основе полученной кадастровой информации, а также составление цифровых карт территорий.
При подготовке этого проекта был изучен передовой опыт ряда стран и применены современные географические информационные системы и информационно-коммуникационные технологии.
Уже завершены работы по созданию электронного кадастрового учета 3,8 миллиона га территорий, охватывающих 42 района и 6 городов.
Итоги работы в электронной форме переданы в пользование местных органов исполнительной власти. В общей сложности электронный кадастровый учет земель охватит 6 городов и 51 район страны.
При проведении работ по кадастровому учету определяется общая доля муниципальных, государственных и частных земель. Параллельно с этим изучаются качественные показатели земель, которые также вносятся в электронную базу.
Для определения эффективной формулы засева территорий действуют стационарные и мобильные лаборатории Государственного комитета по имущественным вопросам. Эти лаборатории уже завершили исследовательские работы на 2,9 миллиона га территории и подготовили специальные карты по эрозии и засоленности почвы. Кроме этого, уточнены границы 1485 административных единиц, составлены и переданы в Милли Меджлис соответствующие карты.
Учитывая значимость достигнутых результатов, можно с полным основанием утверждать, что работы по управлению земельным фондом в Азербайджане ведутся на научной основе, с уточнением земельного баланса. Вместе с тем определяются границы регионов страны, плодородность почв, что позволяет принимать правильные решения в связи с развитием аграрной сферы.