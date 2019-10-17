В Азербайджане завершается создание электронной базы земель

Отдел информации 18:23

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 7 марта 2016 года продолжается реализация одного из крупнейших проектов в сфере управления недвижимости – проект по электронному кадастровому учету земель, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета по вопросам имущества. Основной целью проекта является обеспечение учета земель вне зависимости от формы их собственности и назначения (за исключением оккупированных территорий) и создание информационной системы электронного кадастрового учета земель на основе полученной кадастровой информации, а также составление цифровых карт территорий.

При подготовке этого проекта был изучен передовой опыт ряда стран и применены современные географические информационные системы и информационно-коммуникационные технологии. Уже завершены работы по созданию электронного кадастрового учета 3,8 миллиона га территорий, охватывающих 42 района и 6 городов. Итоги работы в электронной форме переданы в пользование местных органов исполнительной власти. В общей сложности электронный кадастровый учет земель охватит 6 городов и 51 район страны.