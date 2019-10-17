Крупнейший жилой комплекс премиум-класса в стране – Renessans Palace, уже введенный в эксплуатацию, предоставляет широкие возможности парковки как внутри, так и снаружи комплекса.

Renessans Palace, созданный в соответствии с концепцией «Двор без автомобилей», запрещает парковать автомобили во дворе, но это не является проблемой для жителей или гостей. Подземный паркинг на 1550 мест позволит полностью и безопасно разместить автомобили. Созданная в Renessans Palace удобная система внешнего паркинга по всему периметру комплекса - вместимостью в 120 автомобилей предназначена не только для жителей самого комплекса, но и их гостей, а также для работающих поблизости.

Renessans Palace построен в соответствии со всеми требованиями к качеству, инфраструктуре, предоставляемым услугам и другими обязательными условиями жилья премиум класса. Комплекс состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и более 1000 квартир. Высота квартир выше стандартных трех метров - 3,35 метра. На каждом этаже максимум 4 квартиры и в каждом подъезде для удобства жителей функционируют 3 скоростных лифта марки Mistubishi. Особое внимание уделено безопасности комплекса.

Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, можете связаться по следующим номерам: 0125382977 и 0507158888.