Скандал в Узбекистане: глава района избил и оскорбил фермеров

В узбекскую редакцию «Радио Свобода» («Озодлик») поступила аудиозапись, сделанная на хлопковом поле в селе Джейнов Миришкорского района Кашкадарьинской области. На записи отчетливо слышно, как глава района Равшан Камилов избивает и оскорбляет местных фермеров за то, что они не обрабатывали и не поливали хлопчатник.

Источники, отправившие эту аудиозапись в редакцию, утверждают, что она была сделана на поле в селе Джейнов в конце августа. По их словам, хоким Камилов обвинил и избил фермеров за то, что они плохо обработали препаратами и не поливали хлопок.

Редакции «Радио Свобода» удалось найти и пообщаться с двумя из избитых главой района фермеров, которые подтвердили случившееся и попросили не разглашать их имен.

На аудиозаписи слышно, как хоким Равшан Камилов обрушивается на одного из фермеров с оскорблениями. Глава района 30 минут избивал фермера и оскорблял его мать.

В ответ фермер требует от главы района не затрагивать его близких.

«Почему вы оскорбляете мою мать? Не оскорбляйте ее! Я ведь культивировал хлопок!», – требует фермер от хокима Камилова.

В ответ на это глава района рассердился еще сильней и пригрозил, что фермера уведут в наручниках.

«Зови сюда инспектора! Сейчас тебя заберут отсюда в наручниках! Я перед любым готов ответить, ты понял меня?!», – кричит хоким и вновь начинает избивать фермера.

«Не бейте меня, не бейте», – умоляет фермер хокима.

На аудиозаписи хоким Миришкорского района Равшан Камилов, также используя нецензурную лексику, уверяет, что если район не выполнит план по хлопку, президент страны его накажет.

«Ты думаешь, что президент оставит меня в покое? Он покажет мне Кузькину мать. Никто не отвертится!», – говорит фермеру хоким Камилов.

Затем глава района поучает фермеров, «как стать мужчиной» и оскорбляет женщин.

Издание отмечает, что избиение узбекских фермеров за невыполнения госплана по сдаче хлопка происходит не впервые. Президент Узбекистана Шовкат Мирзиёев неоднократно критиковал чиновников за такое обращение с людьми, однако многие из этих чиновников продолжают исполнять свои обязанности.