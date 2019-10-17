Премьер-министр Ливана Саад Харири отменил заседание кабинета министров в пятницу и собирается выступить с речью в ответ на продолжающиеся в арабской республике масштабные акции протеста, передает телеканал Al Arabiya.

Политические противники ливанского премьера говорят, что лучшее, что может сделать Харири, — это рассмотреть вопрос об отставке своего правительства.

Закрыты банки и учебные заведения, после ночных погромов владельцы не спешат открывать лавки и магазины, ожидая новых массовых волнений.