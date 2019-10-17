Киргизские акыны спели про инфляцию и обменный курс

Национальный банк Киргизии в рамках программы повышения финансовой грамотности населения выпустил серию видеороликов с участием певцов-акынов. Об этом сообщается на Facebook-странице банка.

Акынов попросили спеть об инфляции, денежно-кредитной политике, обменном валютном курсе, функциях Нацбанка и семейном бюджете. Два из пяти роликов, посвященные инфляции и кредитной политике, уже опубликованы, пишет агентство Fergananews.

В банке поясняют, что таким образом пытаются понятным языком объяснить гражданам финансовые термины.

Видео собираются не только распространять в соцсетях, но и транслировать на телеканалах. В будущем проект планируется продолжить.