Ильхам Алиев выделил деньги на строительство центра Службы ASAN

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительству Центра Службы ASAN в Шемахинском районе. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью завершения проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Шемахинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана будет выделено 20,335 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.