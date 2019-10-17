Макрон, Меркель и Джонсон хотят встретиться с Эрдоганом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы решили в ближайшие недели встретиться с Эрдоганом», — сказал французский лидер, добавив, что они соберутся в Лондоне.

Отметим, что 22 октября Эрдоган намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики хотят обсудить создание зоны безопасности в Сирии.