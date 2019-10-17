Когда построят новое здание Бакинского цирка?

Вопрос переезда Бакинского государственного цирка обсуждается, однако пока точно не известно, когда будет построено новое здание, сказал руководитель пресс-службы цирка Махир Расулоглу, сообщает Trend.

"Нынешнее здание Бакинского государственного цирка старое, и потому отремонтировать его сложно. Всю инфраструктуру здания необходимо обновить. Поэтому есть необходимость в новом здании, отвечающем современным требованиям", - сказал Расулоглу.

"Для цирка нужно построить новое здание, и в этом направлении уже ведется работа. После того как новое здание будет готово, Бакинский государственный цирк переедет туда", - подчеркнул Махир Расулоглу.