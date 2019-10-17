Генпрокурор Грузии: Если понадобится, допросим и президента

Он подчеркнул, что расследование ведется строго в рамках закона. "Если будет необходимо опросить президента, то мы будем действовать в соответствии с законом", - отметил генпрокурор.

Тадумадзе добавил, что виновные понесут заслуженное наказание, вне зависимости от социального статуса и занимаемых должностей.

В конце августа этого года по случаю религиозного праздника Мариамоба Саломе Зурабишвили помиловала 34 осужденных, трое из которых, как выяснилось позже, отбывали наказание за убийства, двое - за торговлю наркотиками, а один до сих пор находится в розыске. После разразившегося скандала Зурабишвили объявила мораторий. По ее словам, она больше никого не помилует, пока не будут разработаны конкретные правила. Всю ответственность за подписанные ею акты помилования президент взяла на себя.