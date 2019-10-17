Новая кампания от Azercell для обладателей iPhone

ООО Azercell Telekom, эксклюзивный телеком-партнер Apple в стране, в очередной раз запускает новую кампанию для любителей бренда iPhone.

Провайдер цифровых решений и ведущий мобильный оператор страны Azercell предоставляет своим абонентам уникальную возможность воспользоваться передовыми технологиями и простотой в использовании новых моделей iPhone.

Так, с 18 октября каждому абоненту, приобретающему телефоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max в магазинах Azercell Эксклюзив, в течение последующих шести месяцев будет предоставлен в подарок безлимитный интернет-пакет.

Самые последние новшества цифрового мира доступнее с Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/devices/newiphone