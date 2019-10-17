Полиция Баку предупредила организаторов митинга оппозиции

"С разрешения Исполнительной власти города Баку на территории Гарадагского района столицы выделено место для проведения митинга. В свою очередь организаторы митинга были приглашены в Главное управление полиции города Баку, совместно с сотрудниками городской прокуратуры им разъяснили соответствующие требования и было сделано предупреждение", - заявил начальник Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку полковник полиции Нуруллах Мамедханлы.

По словам Мамедханлы, на территории, входящей в охраняемую зону Бакинского метрополитена, не разрешается проводить какие-либо сборы: "Это запрещено законом. Как и прежде, на территории города будут запрещены любые противозаконные действия. В противном случае вся ответственность ляжет на организаторов митинга, в отношении которых будут предприняты предусмотренные законом меры. Обращаюсь к тем, кто верит словам организаторов митингов, и хочу призвать не поддаваться на их призывы".