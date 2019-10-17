Эрдоган о возможности столкновения турецких и сирийских военных
Турецкие военные не должны сталкиваться с сирийскими солдатами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.
По словам Эрдогана, стычек между военными двух стран не будет. Он отметил, что Турция достигла договоренностей с США, но, если Сирия начнет атаковать, то Турция ответит.
«И они это знают. Но, думаю, этого не произойдет», — заключил Эрдоган.
Напомним, 17 октября вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом в Анкаре заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии.