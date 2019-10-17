Чавушоглу: Россия пообещала Турции очистить север Сирии от террористов

Россия гарантировала Турции, что на севере Сирии не будет никаких террористических курдских вооруженных формирований, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает Интерфакс со ссылкой на британское телевидение.

«Нам все равно, кто будет по ту сторону границы — Россия, сирийский режим или США. Наши ожидания ясны: не должно быть ни одного террориста на другой стороне границы», — приводит агентство его слова.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы боевики YPG могли отступить за границы 30-километровой зоны безопасности.