Беспорядки и насилие, происходящие в последние дни на улицах Барселоны, привели к тому, что каталонская экономика скатилась к уровню октября 2017 года, когда вызов, брошенный Мадриду каталонскими сепаратистами, породил такую нестабильность, что страны вроде Соединенного Королевства и США не советовали своим гражданам посещать Каталонию, а 5 тысяч предприятий предпочли перенести свои головные офисы в другие регионы. Об этом пишет испанское издание El Mundo.

События октября 2017 года привели к переводу миллиардов евро с банковских счетов в подразделения, находящиеся за пределами Каталонии. Ситуация стабилизировалась через 27 дней после применения статьи 155 испанской Конституции и вмешательства правительства.

Вчера же каталонские ассоциации предпринимателей предупредили о последствиях дальнейшей эскалации напряжения на улицах автономии. Бизнесмены подчеркнули, что насилие со стороны протестного движения грозит каталонской экономике полным уничтожением.

Отметим, что сегодня в центре Барселоны около полумиллиона сторонников независимости Каталонии приняли участие в манифестации. Сторонники независимости Каталонии приехали в город со всего региона, передает ТАСС. В нескольких же километрах от центра Барселоны проходила другая манифестация, в ходе которой произошли столкновения с полицией. Студенты и радикалы начали переворачивать мусорные контейнеры и поджигать их, забрасывать полицию различными предметами. На данный момент центр города полностью заблокирован протестующими. Дороги перекрыты, не работают несколько станций метро, общественный транспорт также прервал свою работу.