Беглый экс-президент хочет вернуться на родину

«В последнее время стало больше разговоров относительно моего возвращения в Кыргызстан. Соответственно, можно сказать, что желающих моего возвращения становится больше. Мне звонят, пишут, говорят, что пришло время возвращаться», – сказал в интервью местной газете «Азия Ньюс» первый президент Киргизии Аскар Акаев, покинувший страну после революции в марте 2005 года.

По словам Акаева, он готов вернуться на родину, но боится, что оппоненты используют это для ухудшения ситуации в стране, пишет Радио Азаттык.

В августе в Киргизию приехала дочь Акаева – Бермет. Ее отец заявил, что она «приехала навестить родственников». Позже в соцсетях начали активно обсуждать возможность возвращения самого Аскара Акаева. Однако в генпрокуратуре страны напомнили, что в отношении членов семьи Акаева возбужден ряд уголовных дел, и в случае прибытия Аскара Акаева в Киргизию он будет допрошен в целях выяснения причастности к преступлениям, совершенным его близкими.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005 года в результате "Тюльпановой революции" сбежал из Киргизии в Россию с помощью спецслужб. Причиной массовых протестов стала фальсификация выборов, изменение Конституции, из которой были изъяты демократические формулировки, а также семейно-клановая коррупция.