Названы победители проекта «I2B – От идеи к бизнесу»

21:48

В Баку состоялся общереспубликанский финал проекта «I2B – От идеи к бизнесу», реализуемого Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Центром Гейдара Алиева, общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Агентством по инновациям, Программой развития ООН, а также компаниями Azercell и Microsoft.

В ходе финальной церемонии, прошедшей в Центре Гейдара Алиева в рамках InnoWeek – Недели инноваций, были определены лучшие среди победителей стартап-туров, проведенных в Баку и регионах в 2019 году. Открывая мероприятие вступительным словом, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде поздравил участников проекта и пожелал им успехов.

«Одним из направлений деятельности министерства является поддержка инновационного развития. Созданное в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Агентство по инновациям оказывает поддержку стартапам в реализации бизнес-идей. Для расширения стартап-движения, развития инновационного мышления среди молодежи, их активного привлечения к этому процессу проводятся различные проекты, тренинги, конкурсы. Проводимые в Баку и регионах стартап-туры «I2B – От идеи к бизнесу» служат именно этой цели», – подчеркнул Р.Гулузаде.

Министр также напомнил, что в этом году к проекту присоединились более двух тысяч стартаперов. Это показывает, что проект вызвал большой интерес у молодежи и был успешно реализован. Говоря о возможностях, созданных для стартаперов в инновационном лагере InnoCamp в Шемахе, Рамин Гулузаде подчеркнул важность подобных мероприятий для формирования и развития инновационной экосистемы в нашей стране. Отметим, что в стартап-турах, проведенных в 12 регионах страны, приняли участие 153 команды. В ходе стартап-туров представители госучреждений, различных инкубационных центров, технопарков, а также авторитетных ИКТ-компаний организовали тренинги и семинары для участников. Им была предоставлена информация об экосистеме стартапов, путях превращения своих идей в бизнес.

В стартап-турах, организованных в Баку, Сумгаите, Шемахе, Шеки, Загатале, Товузе, Гёйчае, Гяндже, Лянкяране, Мингячевире, Сабирабаде и Нахчыване, в полуфинал вышли 17 команд. А прошедшие этап финального отбора 10 команд – Heal With (Баку), Health Bag (Гейчай), PayPort (Нахчыван), Palliativ Plus (Баку), «Хамелеон» (Баку), OSHE-01 (Ширван), «Профессионал» (Нахчыван), Nano Desal (Баку), Biobone (Гянджа), Agroshare (Баку) - получили право побороться в общереспубликанском финале проекта «I2B – От идеи к бизнесу». В финале проекты были представлены жюри, состоящему из специалистов. Десять вышеуказанных команд в течение отведенного им времени также ответили на вопросы, связанные с проектами. Жюри оценило проекты финалистов конкурса по таким критериям, как уникальность идеи, рыночный потенциал, срок прибыли от инвестиций, время, требуемое для разработки предварительной услуги/прототипа, способность команды реализовать идею.

Таким образом, победителем проекта «I2B – От идеи к бизнесу» в 2019 году стала команда Heal With. Победителя объявил и наградил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Команду «Хамелеон», занявшую второе место, наградил исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана Фарид Джафаров. Резидент – представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассети наградил команду «Паллиатив плюс», занявшую третье место.

Организаторы и партнеры окажут первой тройке призеров финансовую поддержку для превращения их идей в бизнес.