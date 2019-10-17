В ООН ситуацию на севере Сирии назвали стабильной

В большинстве районов на севере Сирии, где Турция приостановила свою военную операцию, ситуация на данный момент спокойная, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявляет, что ситуация, по сообщениям, спокойная в большинстве районов, за исключением Рас эль-Айна, где сегодня сообщалось о продолжении обстрелов", - отметил Дюжаррик, пишет Вестник Кавказа.

При этом он сообщил, что ООН официально не следит за соблюдением режима прекращения огня, добавил, что вся информация поступает в ООН от достоверных источников.