Трамп рассказал о беседе с Эрдоганом

Турция восстановила «полную паузу» в своей операции «Источник мира», которую она проводит на территории Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Сегодня утром были случаи снайперского огня и минометных обстрелов, они были быстро остановлены. Они вернулись к полной паузе», — приводит его слова Reuters.

По словам президента США, Эрдоган очень хочет, чтобы «прекращение огня или пауза сработали». «Обе стороны проявляют добрую волю, есть очень хороший шанс достичь успеха», — написал Трамп.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на своей странице в твиттер, что «в ходе телефонного разговора с Трампом я выразил удовлетворение по поводу взаимных шагов, предпринятых нами для укрепления турецко-американских отношений».