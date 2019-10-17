Крупнейший в мире хакатон NASA Space Apps в Азербайджане

С 18 по 20 октября впервые в Азербайджане проходит крупнейший в мире хакатон NASA Space Apps, организованный ОАО «Азеркосмос» совместно с Университетом ADA, посольством США в Азербайджане, в партнерстве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), инновационным и инкубационным центром INNOLAND Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и при спонсорстве Lenovo Азербайджан.

Около 50 команд из различных учебных заведений, правительственных организаций и частных компаний зарегистрировались для участия в хакатоне NASA Space Apps Azerbaijan, целью которого является поддержка генерации идей в космической области. Для участия в мероприятии из всех зарегистрированных команд были выделены 25 команд с общим количеством 100 человек, которые отличились навыками в сфере математики, механики и инженерии.

18 октября NASA Space Apps Azerbaijan стартовало одновременно почти в 200 городах мира. В течение 48 часов отобранные команды будут решать задачи (challenges), поставленные NASA.

Для участников хакатона, проводимого в Университете ADA, создана комфортная зона со всеми условиями для работы и отдыха команд. С целью ослабить напряжение участников будут проводиться занятия йогой, фитнесом и музыкальные перерывы. Помимо этого, главный исследователь по космической миссии Кассини на Сатурне доктор Энн Вербиссер из НАСА, которая принимает участие в хакатоне в качестве гостя и жюри, проведет семинар для участников мероприятия.