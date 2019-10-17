Крупнейший в мире хакатон NASA Space Apps в Азербайджане
С 18 по 20 октября впервые в Азербайджане проходит крупнейший в мире хакатон NASA Space Apps, организованный ОАО «Азеркосмос» совместно с Университетом ADA, посольством США в Азербайджане, в партнерстве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), инновационным и инкубационным центром INNOLAND Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и при спонсорстве Lenovo Азербайджан.
Около 50 команд из различных учебных заведений, правительственных организаций и частных компаний зарегистрировались для участия в хакатоне NASA Space Apps Azerbaijan, целью которого является поддержка генерации идей в космической области. Для участия в мероприятии из всех зарегистрированных команд были выделены 25 команд с общим количеством 100 человек, которые отличились навыками в сфере математики, механики и инженерии.
18 октября NASA Space Apps Azerbaijan стартовало одновременно почти в 200 городах мира. В течение 48 часов отобранные команды будут решать задачи (challenges), поставленные NASA.
Для участников хакатона, проводимого в Университете ADA, создана комфортная зона со всеми условиями для работы и отдыха команд. С целью ослабить напряжение участников будут проводиться занятия йогой, фитнесом и музыкальные перерывы. Помимо этого, главный исследователь по космической миссии Кассини на Сатурне доктор Энн Вербиссер из НАСА, которая принимает участие в хакатоне в качестве гостя и жюри, проведет семинар для участников мероприятия.
20 октября во время финального этапа хакатона команды представят свои решения жюри, состоящему из местных и международных специалистов. В качестве членов жюри будут выступать главный следователь по космической миссии Кассини на Сатурне доктор Энн Вербиссер, представитель Консультативного совета представителей космического поколения Сахит Редди Мадара, эксперты из инновационного и инкубационного центра INNOLAND, Lenovo Азербайджан и Азеркосмос.
Три команды-участника NASA Space Apps Azerbaijan, представленные решения которых будут соответствовать критериям отбора по оригинальности, актуальности, воздействию и достоверности, будут награждены сертификатами и денежными наградами:
- первое место – 10 000 AZN
- второе место – 5 000 AZN
- третье место – 2 500 AZN.
Стоит отметить, что основной целью проведения хакатона NASA Space Apps Azerbaijan является получение опыта в познании Земли и космоса, изучение изменений климата и его влияния на нашу планету и жизнь, раскрытие потенциала азербайджанской молодежи в освоении космоса и выявление нового «космического поколения» для успешной реализации космической программы Азербайджана.
Хакатон NASA Space Apps Azerbaijan предоставит молодым людям, интересующимся вопросами космоса, возможность создавать инновационные продукты в этой области.
Про NASA Space Apps
С момента основания в 2012 году международный конкурс NASA Space Apps стал крупнейшим хакатоном, привлекающим тысячи участников использовать открытые данные NASA для выработки инновационных решений задач, с которыми сталкивается человечество на Земле и в космосе. NASA Space Apps вдохновляет местные сообщества объединяться, мыслить и находить решения важных проблем.
Задачи меняются каждый год в рамках темы Земли и космоса. Более 18 000 человек из 75 стран в 200 городах мира приняли участие в Международном NASA Space Apps 2018 года. Некоторые из самых популярных задач 2018 года включали такие темы, как проверка автономных космических аппаратов, мониторинг стихийных бедствий и исследование красоты Вселенной.