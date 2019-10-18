МИД Азербайджана: Армении пора задуматься...

Азербайджан поддерживает продолжение предметных, субстантивных переговоров на основе документов, требующих освобождения наших оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в связи с рапространенным армянскими СМИ заявлением МИД этой страны о том, что Азербайджан якобы отказался от Казанского документа.

«Нынешний процесс начался в 2004 году в Праге переговорами на уровне МИД Азербайджана и Армении и привел к выработке сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 2007 году так называемых «Мадридских принципов». В 2009 году эти предложения были доработаны и стали известны как «обновленные Мадридские принципы». На их основе в 2009-2013 годах главы стран - сопредседателей МГ ОБСЕ выступали с совместными заявлениями, где были очерчены основные контуры урегулирования конфликта. Именно эта логика проводится сопредседателями во всей их последующей деятельности и отражена в их заявлениях, включая от 9 марта сего года», - сказала Лейла Абдуллаева.

Что же касается непосредственно «Казанского документа», то и он был основан на нормах и принципах международного права, отраженных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, а также на известных резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих решениях других международных организаций, отмечает представитель азербайджанского МИД.

«Азербайджан же, как того требует и международное сообщество, неизменно поддерживал продолжение предметных, субстантивных переговоров на основе всех документов, требующих освобождения наших оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Мы не единожды являлись свидетелями того, что армянская сторона выступает со столь несостоятельными и смехотворными заявлениями. Однако, вместо продолжения подобных бесперспективных попыток, ей следовало бы задуматься о реальных причинах задержек в продвижении переговорного процесса и предпринять шаги, которые могли бы обеспечить мир и безопасность в регионе и условия для выхода самой Армении из того тупика, в котором она оказалась ввиду своей неконструктивной позиции», - добавила Абдуллаева.