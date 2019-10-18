Берлин отказал Афинам: никаких репараций

Правительство Германии не намерено вести с Афинами переговоры о репарациях за ущерб, нанесенный Германией Греции в ходе двух мировых войн. МИД Германии передал греческому послу дипломатическую ноту, содержащую отказ на требования греческого правительства.

В начале июня Греция направила Германии дипломатическую ноту, официально призвав Берлин к переговорам о выплате репараций. Правительство в Афинах, во главе которого тогда находился левый политик Алексис Ципрас, предприняло этот шаг по требованию парламента. Греческая комиссия экспертов оценила причиненный стране ущерб нацистами в годы Второй мировой войны в 289 млрд евро.

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис продолжил политику своего предшественника по вопросу о репарациях. На встрече с федеральным канцлером Ангелой Меркель Мицотакис напомнил о требовании прошлого греческого правительства: "Мы надеемся, что на это последует позитивная реакция".

Германия же считает вопросы военных компенсаций давно решенными. Что касается репараций за Первую мировую войну, то Берлин полностью завершил их выплату в 2010 году.

Определение компенсаций ущерба, нанесенного нацистской Германией, началось сразу после окончания Второй мировой войны. На первой конференции по репарациям осенью 1945 года в Париже Греции была определена ее доля в общей сумме. Она получила от Западной Германии товаров на сумму, которая в пересчете на нынешний курс составила около 2 миллиардов евро. Кроме того, Германия в послевоенные годы выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на 115 миллионов марок ФРГ, которые по договору от 1960 года покрыли все индивидуальные требования.