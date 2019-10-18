В Японии на свободу вышел один из опаснейших главарей якудза

Из тюрьмы в пригороде Токио вышел второй по значению босс крупнейшего гангстерского синдиката Японии «Ямагути-гуми» 77-летний Киеси Такаяма. В заключении он отсидел шесть лет за вымогательство, пишет Kyodo.

По данным журналистов, после выхода из тюрьмы 77-летний Такаяма направился в свою штаб-квартиру в городе Нагоя. На вокзале его встречали преданные якудза и несколько десятков сотрудников полиции, которые опасались нападения со стороны конкурирующих группировок.

В сентябре 2015 года на собрании мафиозных боссов в Кобе произошел раскол в крупнейшем преступном конгломерате страны «Ямагути-гуми». В результате внутреннего конфликта клан якудза покинули до 5 тысяч человек, часть из которых сформировала отдельную группировку. Численность «Ямагути-гуми» составляет порядка 14 тыс. человек.

Якудза зачастую действуют в Японии открыто, выдавая свою деятельность за работу частных компаний или ультраправых организаций. Их постоянно контролирует полиция. Японские преступные группировки зарабатывают на рэкете, азартных играх, секс-индустрии, наркотиках и оружии, а также на финансовых махинациях.