Оппозиция Армении: Ситуация в стране напоминает 1937 год

Как сообщают армянские СМИ, протестующие, собравшись перед зданием Службы национальной безопасности Армении, заявили, что Товмасян и его сестра-журналист подвергаются политическому преследованию со стороны властей.

В Армении в пятницу прошла акция протеста с требованием положить конец преследованиям председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и его семьи.

"Мы пришли сюда выразить свою поддержку Товмасяну и его семье, и сказать "нет" произволу властей. То, что сейчас происходит с членами семьи Товмасяна, напоминает 30-е годы прошлого века – репрессии Ягоды, Ежова и Берии", - сказал журналистам бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, пообещав при этом сделать все возможное, чтобы возвращения к "37 году не произошло", пишет Sputnik Армения.

По словам же экс-министра юстиции Арпине Ованнисян, власти заставляют силовиков переходить "красные линии". Она считает, что действия руководства страны и правоохранительных органов нарушают главный принцип – принцип достойного сосуществования граждан.

Специальная следственная служба Армении на основании обращения депутата Национального собрания Армана Бабаджаняна возбудила уголовное дело по признакам состава преступления «узурпации власти группой лиц». Заявление Бабаджаняна касается председателя КС Грайра Товмасяна, законность пребывания в должности которого оспаривает депутат. Параллельно проверяют и законность имущества, находящегося во владении Товмасяна и его ближайших родственников.