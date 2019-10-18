Трамп позвонил в космос
Президент США Дональд Трамп поздравил по прямой связи c МКС астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Меир. Они стали первой в истории парой из двух женщин, осуществивших выход в открытый космос, передает ТАСС.
Трамп похвалил астронавтов за работу, которую они проводят на МКС, заявив, что женщины «творят историю».
Вместе с американским лидером на связи со станцией были вице-президент США Майк Пенс, директор НАСА Джим Брайденстайн и дочь президента Иванка Трамп.
«Мы рады напрямую общаться с великолепными американскими астронавтами, которые творят историю, осуществляя операции за бортом Международной космической станции. Это первый случай в истории, когда две женщины работают в открытом космосе», – подчеркнул глава Белого дома.