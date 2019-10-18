Эрдоган: Возобновим операцию, если США не сдержат обещания

Если США не сдержат обещаний, данных Анкаре по ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат, антитеррористическая операция «Источник мира» возобновится с новой силой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с сотрудниками зарубежных СМИ во дворце Долмабахче в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, как только части ВС Турции и оппозиционной Сирийской национальной армии вклинились вглубь сирийской территории на 30 км сразу в нескольких районах, позиция ряда стран, главным образом европейских и США, изменилась: «В первые дни операции «Источник мира» реакция на события на северо-востоке Сирии была незначительной, потому что никто не верил в успех действий Анкары. Как только определенные круги осознали, что операция завершится успешно, реакция достигла истерического уровня. Несмотря на это, Турция не пересмотрела свои планы и продолжила проводить операцию».

Эрдоган также привлек внимание к тому факту, что из 3,6 млн сирийских беженцев в Турции 350 тысяч - этнические курды, бежавшие из подконтрольных PKK/YPG районов Сирии.

«Если США до вечера вторника, 22 октября, смогут выполнить обещания, данные Турции, то вопрос создания зоны безопасности будет решен», - сказал президент.