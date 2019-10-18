Ильхам Алиев дал карт-бланш министру Бабаеву по следам выступлений президента
Каждый раз при обсуждении госбюджета на следующий год президент Ильхам Алиев подчеркивает социальный характер этого важного документа. Возможно, не всем ясно, почему глава государства из года в год повторяет эту фразу. Конечно, каждое правительство старается как можно больше оказывать внимания социальному положению своих граждан. Однако правительства в разных ситуациях определяют для себя главные приоритеты, которые порой заставляют отодвигать решение социальных вопросов на второй план. А в Азербайджане уже который год на первом месте неизменно стоят интересы рядового гражданина с его проблемами и заботами. И это надо подчеркивать, иначе не будет точной ясности в направленности обсуждаемого бюджета.
Не составило исключения и последнее обсуждение бюджета, когда глава государства заявил, что Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе в области социальной защиты. Он назвал однозначной социальную политику правительства, в центре которой находится гражданин Азербайджана. Вполне закономерно, что Ильхам Алиев определяет Азербайджану статус образцовой страны в области соцзащиты, для этого имеются веские аргументы. Повышается минимальная зарплата и пенсии, в то же время широкий размах получает программа самозанятости. В нынешнем году этой программой будет охвачено более десяти тысяч человек. Растет число лиц, получающих адресную социальную помощь. Но президент поставил перед министром труда и социальной защиты населения новую задачу: надо оказывать людям данной категории помощь в еще большем объеме. В настоящее время каждая семья получает помощь, превышающую в среднем 200 манатов. И число таких семей должно расти – президентом поставлена именно такая задача.
Глава государства отметил, что Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии. А по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте. Но в то же время подчеркнул: «Конечно, это не может нас устраивать. Однако я должен отметить это для сравнения. Все познается в сравнении. У нас есть воля для повышения минимальной заработной платы, минимальной пенсии и в будущем, и возможности должны соответствовать этому».
Но добиться этого не так уж легко, требуется, чтобы во всей финансовой и экономической сфере была обеспечена полная прозрачность.
Правда, в настоящее время в стране есть достаточно резервов, и перед правительством поставлена задача - выявить и реализовать их, чтобы и бюджетные доходы повышались, и бюджетные расходы были целенаправленными и прозрачными. Да, необходимость обеспечения прозрачности, можно сказать, пронизывала всю речь президента на совещании. Думается, именно обеспечение прозрачности в деятельности всех госорганов и станет в будущем году основным направлением в деятельности правительства. Ведь, как отметил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, со следующего года размер среднемесячной трудовой пенсии в Азербайджане вырастет еще на 16%, достигнув 293 манатов. При этом в результате проводимой оптимизации, а также отмены необоснованных пенсий уже в течение девяти месяцев текущего года сэкономлено 99 млн манатов.
А в предстоящие периоды эта сумма еще больше увеличится, и будет обеспечен устойчивый рост трудовых пенсий. И достигнуты такие показатели, кстати, именно благодаря прозрачности в работе министерства.
Да и как можно обеспечить гармоничную работу министерства без прозрачности, ведь проведение реформ привело и к значительному росту объемов его финансовых возможностей, и росту масштабов работы. Так, бюджет Госфонда соцзащиты прогнозируется в размере 4,825 млрд манатов, что по сравнению с текущим годом больше на 16,9%. Дополнительные средства в размере 697 млн манатов будут направлены именно на выплаты населению. В общих социальных страховых сборах наблюдается рост на 22,5%, причем в доходах фонда выросла доля внебюджетных организаций, а выплаты населению составят 4,684 млрд манатов. Ведется активная работа и по трудоустройству и обеспечению занятости.
Если в текущем году по плану было необходимо трудоустроить сто тысяч человек, то в следующем году эта цифра будет доведена до 130 тысяч. Предусмотрено продолжение платной программы общественных работ. Также будет продолжена программа временных общественных работ в крупных государственных компаниях.
Да, проделана большая работа, но многое еще предстоит впереди. И тот порыв, с которым приступил к работе новый министр, дает основания говорить, что прогнозы в этой сфере будут успешно решены. Кстати, его работу отметил и глава государства. Он прямо отметил, что ранее в области социальной защиты были допущены многочисленные нарушения. А новый министр Сахиль Бабаев выявил их и проводит очень серьезные реформы. Президент одобряет деятельность министерства, значит, народ может быть спокоен за завтрашний день.