Эльдар Алиев, отдел экономики 01:07

Каждый раз при обсуждении госбюджета на следующий год президент Ильхам Алиев подчеркивает социальный характер этого важного документа. Возможно, не всем ясно, почему глава государства из года в год повторяет эту фразу. Конечно, каждое правительство старается как можно больше оказывать внимания социальному положению своих граждан. Однако правительства в разных ситуациях определяют для себя главные приоритеты, которые порой заставляют отодвигать решение социальных вопросов на второй план. А в Азербайджане уже который год на первом месте неизменно стоят интересы рядового гражданина с его проблемами и заботами. И это надо подчеркивать, иначе не будет точной ясности в направленности обсуждаемого бюджета. Не составило исключения и последнее обсуждение бюджета, когда глава государства заявил, что Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе в области социальной защиты. Он назвал однозначной социальную политику правительства, в центре которой находится гражданин Азербайджана. Вполне закономерно, что Ильхам Алиев определяет Азербайджану статус образцовой страны в области соцзащиты, для этого имеются веские аргументы. Повышается минимальная зарплата и пенсии, в то же время широкий размах получает программа самозанятости. В нынешнем году этой программой будет охвачено более десяти тысяч человек. Растет число лиц, получающих адресную социальную помощь. Но президент поставил перед министром труда и социальной защиты населения новую задачу: надо оказывать людям данной категории помощь в еще большем объеме. В настоящее время каждая семья получает помощь, превышающую в среднем 200 манатов. И число таких семей должно расти – президентом поставлена именно такая задача.

Глава государства отметил, что Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии. А по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте. Но в то же время подчеркнул: «Конечно, это не может нас устраивать. Однако я должен отметить это для сравнения. Все познается в сравнении. У нас есть воля для повышения минимальной заработной платы, минимальной пенсии и в будущем, и возможности должны соответствовать этому». Но добиться этого не так уж легко, требуется, чтобы во всей финансовой и экономической сфере была обеспечена полная прозрачность. Правда, в настоящее время в стране есть достаточно резервов, и перед правительством поставлена задача - выявить и реализовать их, чтобы и бюджетные доходы повышались, и бюджетные расходы были целенаправленными и прозрачными. Да, необходимость обеспечения прозрачности, можно сказать, пронизывала всю речь президента на совещании. Думается, именно обеспечение прозрачности в деятельности всех госорганов и станет в будущем году основным направлением в деятельности правительства. Ведь, как отметил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, со следующего года размер среднемесячной трудовой пенсии в Азербайджане вырастет еще на 16%, достигнув 293 манатов. При этом в результате проводимой оптимизации, а также отмены необоснованных пенсий уже в течение девяти месяцев текущего года сэкономлено 99 млн манатов.