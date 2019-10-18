Ильгар Гусейнов, отдел социума 01:23

В чем отличие спортивных тотализаторов от казино? На первый взгляд может показаться, что разницы никакой. В обоих случаях главный элемент - азарт. Однако в азартных играх зачастую по воле судьбы люди теряют деньги. Карты, шарики, рулетки и прочее не подчиняются законам человеческой логики, порождая в то же время обостренную форму игромании.

А вот ставки на теннис, хоккей или футбол, напротив, нуждаются в холодном анализе. Однако и здесь, скрупулезно сопоставляя возможности команд или отдельных спортсменов, используя порой завидную эрудицию, риска избежать не всегда удастся. В букмекерской конторе причины исхода игры очевидны — его определили возможности спортсменов. Как известно, в Азербайджане азартные игры запрещены, однако это вовсе не означает, что в стране нет азартных игроков и заядлых лудоманов. Да, у нас ситуация в этом плане на порядок лучше, чем в соседних странах, но проблема все же остается. Любители испытать судьбу из Азербайджана давно облюбовали игорные дома в соседней Грузии. Доходы тамошних казино формируются в основном за счет игроков из Турции и Азербайджана. Параллельно с этим азербайджанцы просаживают деньги в многочисленных онлайн казино и покер-румах. Когда несколько лет назад вводились поправки в Налоговый кодекс страны, то разного рода онлайн казино были приравнены к услугам, в результате чего при каждом перечислении денег на онлайн-казино или виртуальную букмекерскую контору, наши граждане теряли по 18%. Играть на зарубежных платформах стало просто невыгодно. Любители ставок на спортивные состязания устремились к единственному легальному спортивному тотализатору в Азербайджане - Topaz. Да, здесь коэффициенты на исход матчей были заметно ниже, игнорировались некоторые спортивные события, но все эти неудобства компенсировались надежностью букмекера. Выиграв даже миллион, вы могли быть уверены, что получите свой выигрыш и вас не обманут, как это часто случается на зарубежных онлайн платформах.

С выигрышей в Topaz отчисляются налоги в бюджет, а при возникновении спорных моментов можно достаточно легко выйти на представителей компаний. И что самое главное, в Topaz действует строгое ограничение «18+». Но несколько лет назад на закрытый игорный рынок Азербайджана буквально прорвалась онлайн букмекерская контора 1хбет. Это название, благодаря невиданной по масштабам рекламной кампании, сегодня известно даже людям, которые никогда в жизни не интересовались никакими играми. Кто не видел многочисленные рекламные интеграции 1хбет в любимых сериалах? Создатели 1хбет, несомненно, боги маркетинга. Выстроенная ими система рефералов работает по принципу сетевой пирамиды. К примеру, если вы приведете в эту букмекерскую контору своего приятеля, то получите не только проценты с каждого его проигрыша, но и с проигрышей всех других людей, которых, в свою очередь, привлечет туда уже он. Система работает как часы, заманивая в ловушку все больше и больше доверчивых людей. Но заработать там практически невозможно. Как свидетельство история знакомого автора этой статьи. Этот заядлый и грамотный игрок смог выстроить приличную реферальную сеть в этой букмекерской конторе, но когда попытался вывести «заработанные» деньги, то они попросту пропали. Достучаться до службы поддержки конторы так и не удалось - там отвечают лишь на вопросы, связанные с вводом денег, но никак не с выводом.

Мы уже писали о том, что с желающих сыграть на зарубежных онлайн тотализаторах и в казино взимается налог в виде 18% от суммы, которую вносишь. Но на 1хбет это правило почему-то не распространяется. Более того, раньше свой депозитный счет в конторе можно было пополнить с онлайн-кошельков типа Portmanat, зарегистрировать который можно всего за две минуты. А пополнить кошелек можно с любого аппарата пэйпоинт. Пять минут - и ваши деньги в 1хбет, и уже можно играть. Поражает и тот факт, что 1хбет умудрился запустить невиданную рекламную кампанию и в Азербайджане. И это при том, что реклама азартных игр в здесь запрещена законом. Несмотря на это, на десятках азербайджанских СМИ размещены баннеры с рекламой этой букмекерской конторы. Что там СМИ, рекламу онлайн тотализатора недавно крутили и на телеканалах - в частности на телеканале CBC. Если учесть, что реклама онлайн тотализаторов и азартных игр запрещена указом президента от 25 октября 2016 года, то возникает очень много вопросов. Сколько же денег должны получать СМИ и телеканалы, чтобы так открыто выступать против распоряжения главы государства и почему государственные структуры не пресекают эти противозаконные действия? К этому вернемся позже… Сначала стоит разобраться с вопросом, почему в Азербайджане законодательно запрещены азартные игры и, соответственно, их реклама. На первый взгляд, в азартных играх нет ничего плохого, - это сфера развлечений приносит колоссальные деньги в бюджет. Но большинство людей, сами того не подозревая, очень предрасположены к лудомании. Игровая зависимость развивается очень быстро, разрушая жизнь многих и многих. Если бы 1хбет функционировала как просто спортивный тотализатор, вопросов к этой компании возникало бы меньше. Все можно было бы списать на конкурентную борьбу между Topaz и 1хбет, в которой бы победителем стал бы тот, кто предлагает лучшие условия. Но дело в том, что ставки на спорт лишь незначительная часть игрового сегмента 1хбет. В основном эта контора функционирует как обычное казино. Несколько месяцев назад молодой человек в одном из регионов Азербайджана начал через 1хбет делать ставки на футбол. Выиграв неплохую по меркам района сумму, он попытался вывести деньги. Но, как это часто бывает в таких случаях, в 1хбет появились проблемы с выводом денег и его попросили подождать некоторое время. И в то же время на мониторе компьютера появлялись красочные объявления с призывом сыграть в игровые слоты 1хбет, предлагая нашему герою несколько бесплатных спинов. Парень никогда ранее не играл в казино и понятия не имел, что такое игровые слоты, однако предложение о бесплатных ставках он пропустить не мог. Через несколько часов усердной игры в казино он выиграл сумму, сопоставимую с несколькими его зарплатами. Радости не было предела.

Не прошло и нескольких дней после счастливого выигрыша, как неискушенный игрок напрочь забыл про футбольные ставки и теперь играл только в казино. Через месяц он проиграл не только изначальный выигрыш, но и все деньги, отложенные на свадьбу. Ему до последнего казалось, что он сейчас выиграет и отыграет все потерянные деньги… Случаев, когда с относительно безобидных ставок на спорт люди переходили на казино, предостаточно. Любители спорта резко превращаются в лудоманов, тупо просаживающих все свои деньги. И главная причина этого явления кроется в том, что казино действует под прикрытием спортивного букмекера. Да и как не поверить заманчивым призывам казино, если та же 1хбет открыто рекламируется на азербайджанском телевидении. Вопреки указу президента. А Министерство транспорта, связи и высоких технологий, а заодно и Национальный совет телерадиовещания не предпринимает никаких мер для пресечения этого. Чтобы прояснить правовые моменты этого вопроса редакция haqqin.az обратился к члену Коллегии адвокатов, руководителю адвокатского бюро «Кенгерли и партнеры» Исмаилу Кенгерли.