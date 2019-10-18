В Бейрут ввели войска для разгона протестующих

"К Площади павших и на Банковскую улицу стянуто большое количество военных. Продолжаются сильные столкновения. Армия стреляет резиновыми пулями, полиция применяет слезоточивый час", — сказал собеседник агентства, по словам которого, среди демонстрантов много пострадавших. Силы безопасности арестовывают всех, кого удается поймать.

Части ливанской армии введены в Бейрут для помощи полиции в разгоне демонстрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника демонстрации.

Военным и полиции частично удалось оттеснить основную часть демонстрантов из центра города, с Площади павших.

Почти все дороги, ведущие в Бейрут, парализованы: демонстранты жгут покрышки, перекрыв движение. Остаются блокированными трасса Бейрут — Дамаск и главная дорога, ведущая в аэропорт. Президент Ливана Мишель Аун встретился с делегацией от активистов и пообещал предпринять меры для решения вопросов по требованиям митингующих. Премьер-министр Саад Харири дал 72 часа кабинету министров на ответы на все вопросы населения.

Напомним, протесты в Ливане начались 17 октября после введения кабинетом министров налога на пользование приложениями типа WhatsApp, налога на табачную продукцию. Кроме того, было анонсировано повышение НДС к 2022 году. Министр связи Мухаммад Шукейр объявил позже об отмене налога на мессенджеры, но протесты не прекратились.