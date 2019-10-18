Тамилла Алиева 01:35

Первый форум молодых сотрудников правоохранительных органов Азербайджана на тему «Наша независимость вечна, постоянна, необратима» прошел в Культурном центре Службы государственной безопасности. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу СГБ. В форуме приняли участие заведующие отделами Администрации президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, вопросам молодежной политики и спорта, руководители правоохранительных органов, председатели комитетов Милли Меджлиса, национальные герои Азербайджана, ветераны органов безопасности, руководство и сотрудники министерств обороны, молодежи и спорта, Государственной службы внешней разведки, Особой службы государственной охраны, Государственной миграционной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, ASAN xidmət, Фонда молодежи, Национального совета молодежных организаций.

Выступивший на форуме помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров отметил, что в последние годы общественная активность молодежи повысилась, возросла ее роль в управлении. В настоящее время молодежь составляет половину сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, их число с каждым годом растет. Начальник СГБ генерал-лейтенант Али Нагиев подчеркнул, что внутренняя и внешняя политика, в том числе стратегия безопасности, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно осуществляются под мудрым руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Дальнейшее усиление стремления молодых сотрудников, служащих в правоохранительных органах республики, вносить вклад в реализацию этой стратегии, повышение эффективности взаимодействия данных органов, усиление обмена опытом достигнутых успехов – основные цели Форума.