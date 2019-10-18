Японские ученые оживили мертвый мозг

У генетически модифицированных мышей изъяли часть мозга, говорится в результатах уникального эксперимента. Ее поместили в специальную камеру, оберегавшую клетки от высыхания, увлажняя их и обеспечивая питательными веществами. Как выяснили эксперты, мозговое вещество не перестало выделять белки. Ученые сделали вывод, что мозг мышей был жив.

В ходе наблюдений стало известно, что активность мозга грызунов сохранялась более 20 дней. Однако вскоре его функции начали снижаться. По словам исследователей, новый способ поможет поддерживать активность белков до 100 дней. Эксперимент, про который рассказали японцы, вероятно, стал прорывом в области трансплантологии органов. Научные работы будут продолжены, заключили специалисты.