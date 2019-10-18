Лукашенко рассказал о жизни без отпуска «как белка в колесе»
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос студентов Академии управления при президенте республики о том, как он успевает выполнять все свои дела, а также бывают ли у него выходные дни, передает БелТА.
Белорусский лидер сказал, что может выбрать день, чтобы выбраться в лес, «пожарить шашлыки», но только в том случае, если у него не запланированы какие-либо мероприятия.
«Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык», — добавил Лукашенко, призвав при этом отказаться от представления о работе президента, который «сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит», успевая, кроме того, посетить различные мероприятия и выполнить другие рабочие дела.
Также глава белорусского государства отметил, что его отпуск подразумевает лишь отсутствие публичных мероприятий, так как ему необходимо всегда оставаться вовлеченным в государственные дела.