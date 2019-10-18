Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос студентов Академии управления при президенте республики о том, как он успевает выполнять все свои дела, а также бывают ли у него выходные дни, передает БелТА.

Белорусский лидер сказал, что может выбрать день, чтобы выбраться в лес, «пожарить шашлыки», но только в том случае, если у него не запланированы какие-либо мероприятия.