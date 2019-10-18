В Ватикане продолжается так называемый «Амазонский синод». Во время обсуждения важных вопросов католической церкви было предложено, чтобы к традиционным семи смертным грехам был причислен грех уничтожения природной среды и плохое отношение к природе. Иерархи, вероятно, хотят, чтобы верующие признались на исповеди в очередном преступлении.

Итальянские медиа, близкие к Ватикану, уже несколько лет назад напоминали, что папа Франциск говорил о грехе, которым является плохое отношение к природе. Слово стало телом, как гласит постулат католической церкви. Ватикан признал такое отношение к природе как грех. Возникает вопрос: надо ли в этом грехе исповедаться? Скорее всего, да. Ибо в свое время и святой папа Иоанн Павел Второй, и папа Бенедикт XVI утверждали, что за эксплуатацию натуральной среды нужно отвечать перед Богом.

Кто-то говорит, что есть разница между питьем воды из пластиковой бутылки и уничтожением леса. Но каждая акция вредящая, неважно, общественная она или частная, это грех. Так называемый «грех климатический» чаще всего связан с промышленностью — это считает один из религиозных активистов Том Ризе.

Епископ Эрвин Краутлер во время синода призвал к экологической конверсии. По его мнению, грех против окружающей среды есть грех против Бога и ближнего.

Как сообщает Vatican News, планируется введение «экологического канона». Однако не все верующие будут довольны этими изменениями. Кое-кто уже комментирует в соцсетях, что папу Римского просто охмурили. Однако итальянский префект Паоло Руффини говорит: «Призываем к экологической моральности; экологический грех существует. Его можно охарактеризовать как климатоубийство».

Тема, поднятая на таком большом форуме католической церкви, возможно, отвлекает внимание верующих от более важных тем и проблем, которые стали актуальными в католичестве в последние годы: педофилия, проблема целибата, отмывание денег в банке Ватикана.

Тем не менее, актуальность борьбы за экологию, которая получила в последнее время громкий резонанс в мире, в том числе благодаря «безумной Грете», не обошла стороной и католическую церковь.

В отличие от православного сообщества, христиане западного обряда все время держат нос по ветру и прислушиваются к запросам общества. Может быть, именно поэтому католики составляют огромное количество верующих христиан в мире — более миллиарда.

Интересно, что автором финального документа «Амазонский синод» может стать кардинал из Вены Кристоф Шёнборн, доверенное лицо папы Франциска, в последние годы защищавший права геев и в интервью говоривший о двух моделях священничества, когда одни соблюдают целибат, а другие женаты.

Именно он предложил созыв III Ватиканского собора, на котором можно было бы рассмотреть вопрос открытия священнослужения для женщин. Более того, он не исключил даже возможности того, что женщина может стать папой.

Наблюдатели считают, что доверие папы Франциска этому кардиналу может составить финальный документ Амазонского синода совсем не случайно.

Вероятно, что синод под формальным названием Амазонского и проблем Индианы — повод для революционных изменений в мировом католичестве.