Все десять крупных стадионов Ирана открыты для посещения футбольных матчей иранскими женщинами. Действовавший с 1979 года запрет в отношении женщин-болельщиц отменен на все футбольные матчи в Иране. Как передает radiofarda, об этом иранским СМИ заявил министр спорта и молодежной политики ИРИ Масуд Солтанифар.

Как сообщил министр, стадионы в Исфахане, Тебризе, Мешхеде, Ахвазе, Ширазе и других городах с минимальной вместимостью 15 тысяч человек готовы принять поклонниц футбола. Отметим, что ранее был отменен запрет только на международные матчи сборной Ирана, но многие женские фан-клубы страны требовали допуска и на игры местного чемпионата.

Отмена действовавшего 38 лет запрета произошла под беспрецедентным давлением со стороны FIFA. Международная футбольная ассоциация стала особенно настойчивой после того, как одна из поклонниц футбола покончила жизнь самоубийством - ей угрожали тюрьмой за то, что, переодевшись мужчиной, она пыталась проникнуть на стадион.

Произошедший в начале сентября инцидент вызвал широкий общественный резонанс как в Иране, так и за рубежом. И FIFA пригрозила Ирану отстранением от международных матчей.

Решение открыть допуск на матчи женщинам было расценено как «очень позитивный шаг вперед». Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что у иранской власти «пути назад не будет».