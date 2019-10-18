Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии. И далее идет информация Министерства национальной обороны Турции, из которой следует, что с начала операции "Источник мира" (Barış Pınarı) турецкие вооруженные силы нейтрализовали 633 террориста РПК/ PYD-YPG.

Такого не было даже в самые жуткие часы боевых действий начала 1970-х! В то время как мы тут в Баку полагаем, что новую войну затеяли американцы, те, оказывается, покидают страну Асада. По той же причине, что и русские в 1980-е – плохо ориентируются во взаимоотношениях местных политических сил. В Дамаске вновь как когда-то полно русских. Но никто не говорит об арабском социализме.

Более охотно новые русские говорят о засилье иранцев. В отличие от русских, они не только сохранили, но и преумножили свое влияние. Но главная угроза на данный момент не в этом. Иранцы, по мнению западной прессы, немало вложили в Асада и теперь рассчитывают на свою долю при дележе «сирийского пирога». И это обстоятельство не может не беспокоить американцев. Это еще не все.

Своеобразие политического момента в том, что на поддержку Асада рассчитывает и Россия. Не потому ли в последнее время наблюдатели отмечают признаки осложнений в отношениях между Россией и Турцией? Эрдоган воюет с курдами, и от этого никуда не уйти. А ведь курды – давние, еще с советских времен, союзники Москвы. Впрочем, потомки Барзани давно шагают в ногу со временем, у них прочная поддержка и на Западе. Вот, например, Меркель заявляет, что нельзя мириться с войной против курдов. При этом надо учесть, что речь идет о разных отрядах курдского военно-политического движения.

Последнее заявление сирийского лидера Башара Асада относительно участия Турции в сирийском коловороте вносит новый элемент в понимание сирийской войны. Сирийский лидер объявил, что «Турция ведет преступную агрессию в отношении Сирии». И дело не в том, что любая агрессия так или иначе преступна. Сказавши «а», надо бы сказать и «б». Анкаре помимо прочего приходится думать и о своих границах, рядом с которыми полыхает война. И это при том, что в принципе не такая уж и просторная территория буквально нашпигована военными отрядами, которые правильно было бы называть партизанскими. Это обстоятельство придает событиям не только бесконтрольность, но и непредсказуемость. И не только.

Чем больше сил и стран вовлекается в новую войну на Ближнем Востоке, тем больше шансов для реализации курдской мечты о собственном государстве. Так считают не только сами курды. Об этом свидетельствует политическая история Арабского Востока. И партизанщина многими считалась самым действенным оружием в борьбе за независимость. Хуже всего, что на сей раз в разворачивающиеся военные события оказалась втянута и Турция.

Советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан обвинила Эрдогана в потворстве террористическим действиям: «Эрдоган скрывает свои истинные намерения относительно сирийской «безопасной зоны», а за счет дестабилизации региона были созданы благоприятные условия для деятельности террористических группировок».

Анкара и Дамаск даже не думают опровергать такого рода обвинения – пустая трата времени, Сирия давно посажена на рельсы войны. И о надвигающейся очередной ближневосточной катастрофе лучше всего свидетельствуют невнятные речи лидеров и растерянные лица главных действующих лиц региона. А ведь в такого рода ситуациях арабов не раз выручали лидеры: Насер, Бумедьен, Каддафи. Они давно стали историей. А новых нет. А Восток без вождя, что караван без проводника…