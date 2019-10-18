Нефть дешевеет

Цена нефти марки Brent возобновила снижение, хотя ранее в ходе торгов она поднималась выше отметки в $60 за баррель.

В то же время американская нефть WTI продолжает дорожать, хотя и менее заметными темпами, чем днем.

Негативное влияние на участников рынка оказывают данные о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Однако эта тема частично нейтрализовалась положительными сигналами со стороны как китайских, так и американских НПЗ, сообщают аналитики.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 подешевели на $0,10 (на 0,17%) - до $59,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,16 (на 0,30%) - до $54,09 за баррель.

С начала этой недели цена обоих видов нефти снизилась примерно на 0,8%.