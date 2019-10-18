В Ливане - революция WhatsApp

Как это зачастую бывает в подобных случаях, в ходе массовых протестов их участники развернулись во всю ширь арабской души. Разгромлены несколько магазинов, сжигаются портреты политиков, перекрыта дорога в международный аэропорт, а в центре Бейрута из огромных динамиков, установленных на грузовики и автобусы, льются задорные песни и звучит государственный гимн.

Для организации этих массовых выступлений, в которых плечом к плечу стоят сунниты, христиане и шииты, нужно было совсем немного - озабоченное состоянием государственного бюджета правительство ввело дополнительный налог на звонки, сделанные с использованием популярных служб обмена сообщениями в Интернете, включая WhatsApp, Facebook Messenger и FaceTime. И сумма-то вроде как чиновникам показалась пустяковой, всего-то шесть долларов в месяц. Но для того, чтобы у ливанцев лопнуло терпение, - этих денег вполне хватило.

Сентябрь и октябрь нынешнего года выдались для населения страны крайне тяжелыми. И без того дышащая на ладан и шатающаяся от каждого дуновения ветерка экономика Ливана начала входить в штопор. Обесценивание валюты, кризис с поставками пшеницы и газа, проблемы с электроэнергией, горы мусора - а тут еще и лесные пожары, для ликвидации которых власти вынуждены были просить помощь у соседей.

В этих условиях «умные головы» из правительства не нашли ничего мудрее, чем переложить часть бремени бюджетных расходов на плечи граждан, затянув им налоговую удавку потуже. Дело здесь, конечно, не в WhatsApp, Facebook и прочих «антигосударственных», на взгляд правителей многих государств, мессенджерах. Народу обрыдла тотальная коррупция, политические дрязги, нищета и отсутствие перспектив на достойную жизнь. Именно поэтому они вышли на улицу, забыв о конфессиональных и прочих разногласиях. И разговоры о некоей «пятой колонне среди них», которые уже зазвучали из уст официальных ряда ливанский высокопоставленных чиновников - обычный бред, который власть начинает нести всякий раз, когда пытается списать свое воровство и некомпетентность на «внешнего врага».

Люди выходят семьями, домами и кварталами. «Мы хотим отставки правительства! - летит над улицами Бейрута. - Будущее наших детей под угрозой!» Причем активисты требуют ухода в отставку не только правительства, но также президента республики Мишеля Ауна и спикера парламента Набиха Берри.

Премьер Саад Харири вчера вечером дал своим политическим противникам в правительстве и парламенте 72 часа на то, чтобы они согласились с его планом действий по выводу из кризиса экономики страны. Будем ожидать их ответа, держа руку на пульсе событий в Ливане.