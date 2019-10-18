Центр Баку перекрыли из-за возможных беспорядков оппозиции

Министерство внутренних дел прибегло к радикальным мерам для обеспечения безопасности граждан во время пресечения незаконной акции протеста оппозиции.

Как стало известно haqqin.az из источников в правоохранительных органах, сегодня с 12:00 до 16:00 будут перекрыты все проспекты и улицы, ведущие к станции метро «28 мая». Речь также идет о проспекте Азадлыг и примыкающих к нему улицам.

Определенные изменения внесены и в движение бакинского метрополитена. Так, с 13:00 до 16:00 поезда не будут останавливаться на станции «28 мая», а вход на нее и на станцию «Джафар Джаббарлы» будет закрыт.